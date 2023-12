Postüberfall Westerburg: Tatverdächtiger festgenommen

Die Postfiliale in der Westerburger Tiergartenstraße ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr überfallen worden. Umgehend und die ganze Nacht hindurch fahndete die Polizei nach dem Täter, der unter Waffengewalt Bargeld erbeutete.

Foto: ROEDER-MOLDENHAUER

Ein maskierter Täter hat am Mittwochnachmittag in die Postfiliale in der Tiergartenpassage in Westerburg überfallen. Mit vorgehaltener Waffe hat er eine Angestellte bedroht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet.

Unmittelbar weiträumig gefahndet

Danach war der Täter unerkannt geflüchtet – wie der Polizeierstmeldung zu entnehmen war, in seinem Wagen. Unmittelbar hatte die Polizei eine großräumige Fahndung eingeleitet. Wie die Kriminalpolizei Montabaur nun mitteilt, wurde am heutigen Donnerstagmorgen ein 48-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Selters unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.