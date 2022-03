Am 5. April wird in der Tilmannstraße 3 in Hachenburg eine neue Filiale der Deutschen Post eröffnet. Sie wird in den Süßwarenladen „Nenas Naschwerk“ integriert werden. Was zunächst laut Pressemitteilung wie ein zusätzliches Angebot neben der noch relativ jungen Postfiliale in der Fußgängerzone und dem langjährigen Postbank-Finanzcenter mit Postservice in der Hindenburgstraße klingt, entpuppt sich auf Nachfrage bei den Unternehmen jedoch als Trugschluss.