Polizeikontrolle: Westerburger Beamten gehen in 16 Tagen 202 Handy-Sünder ins Netz

In den vergangenen Monaten mussten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg vermehrt Meldungen von Verkehrsteilnehmern nachgehen, nach denen Autofahrer eindeutig in Schlangenlinien unterwegs waren. In vielen dieser Fälle spielte nicht etwa der Alkohol ein Rolle, sondern vielmehr das Handy. Und die Nutzer machten auch nicht vor der Ordnungsmacht halt: Zunehmend konnte die Polizei in Westerburg als „Zaungast“ beobachten, wie Verkehrsteilnehmer von der schräg gegenüberliegenden Feuerwehrwache aus an der Polizeiinspektion Westerburg vorbeifuhren und dabei munter auf dem Smartphone herumtippten, es am Ohr hatten und sprachen oder das an der Mittelkonsole oder Windschutzscheibe befestigte Handy bedienten. Damit war dann das Fass zum Überlaufen gekommen. Die Polizei setzte eine Kontrolle an und förderte an 16 Tagen insgesamt 202 Verstöße ans Tageslicht.