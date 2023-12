Dornburg-Langendernbach

Polizeieinsatz in Dornburg-Langendernbach: Mann stiehlt Gerichtsakte und greift Beamte an

Ein aggressiver Mann hat am Mittwoch um 14.45 Uhr in Dornburg-Langendernbach eine Gerichtsvollzieherin bestohlen. Diese verständigte die Polizei, nachdem der 34-Jährige ihr an seiner Haustür eine Akte mit Dokumenten aus der Hand gerissen und sie beschimpft hatte. Eine Streife fuhr daraufhin zu der Wohnung, um die Akte wiederzuholen und den per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen festzunehmen. Der Mann griff unvermittelt die Polizisten an und verletzte einen davon an der Hand.