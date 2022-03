Nach der Geldautomatensprengung in Höhr-Grenzhausen Anfang Januar starteten Bürger eine Petition, in der sie Rund-um-die-Uhr-Präsenz der Polizei forderten. Doch was sagt die Polizei dazu? Polizeidirektor Christof Weitershagen, Leiter der Polizeidirektion in Montabaur, spricht im Interview über das Sicherheitsempfinden der Bürger und sagt: „Im Moment schlagen die Emotionen hoch“.