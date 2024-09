Plus Mogendorf

Polizeibilanz nach gesperrter Umgehung bei Mogendorf: Kaputte Mauer und mehrere Blechschäden

i Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke über die L 307 bei Mogendorf hatte die Kreisverwaltung den Verkehr durch den Ort geleitet. Dabei gab es mehrere Unfallfluchten und Schäden. Foto: Maja Wagener

Eine kaputte Mauer, zwei festgefahrene Lastwagen und mehrere Unfälle mit Unfallflucht und Blechschäden sind das Ergebnis, das die Polizei Montabaur auf Nachfrage bestätigt: Viel Ärger gab es in und um die Umleitung durch verkehrsberuhigte Straßen am Freitag und Samstag in Mogendorf.