Westerwaldkreis

Er griff Verbandsgemeindebürgermeister Peter Klöckner in Hachenburg an, bedrohte Polizisten mit einem Messer, zerstach den Autoreifen seines ehemaligen Vermieters und sorgte in der Löwenstadt für Angst und Schrecken: Die Große Strafkammer um Richterin Anke Schenkelberg hat den 43-jährigen Angeklagten zu einem weiteren, auf Dauer unbestimmten Aufenthalt in der psychiatrischen Fachklinik St. Antonius in Wissen verurteilt.