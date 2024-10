Polizei bestätigt: Kampfsportveranstaltung in Hachenburger „Fassfabrik“ hatte rechtsextremen Hintergrund

i Einheiten der Polizei führen eine Razzia durch. Bei einer nächtlichen Großrazzia im Westerwald hat die Polizei ein größeres Treffen mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund aufgelöst. Die Beamten hätten die Personalien der knapp 130 Teilnehmer der Veranstaltung in Teilen der sogenannten Fassfabrik im rheinland-pfälzischen Hachenburg aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Die Polizei geht den Angaben nach davon aus, dass ein regionaler Ableger der rechtsextremistischen Kleinstpartei III. Weg der Veranstalter war. (zu dpa: «Großrazzia bei Kampfsportevent - rechtsextremer Veranstalter») Foto: Uncredited/DPA

Bei der großangelegten Razzia in der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg, einem Treffpunkt der rechten und neonazistischen Szene, kontrollierte die Polizei in der Nacht von Samstag, 5. Oktober, auf Sonntag, 6. Oktober, eine Kampfsportveranstaltung mit mehr als 130 Teilnehmern. Die Hinweise, die es zuvor auf die rechtsextreme Kleinpartei „Der III. Weg“ als Veranstalter gegeben hatte, bestätigten sich dabei. Das meldet das Polizeipräsidium Koblenz.