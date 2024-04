Plus Nentershausen Politische Entwicklung macht besorgt: Realschüler aus Nentershausen gehen auf Studienfahrt nach Auschwitz Von Maja Wagener i Vor ihrer Studienfahrt nach Auschwitz besuchten die Jugendlichen der Projektgruppe der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus zusammen mit Lehrer Gregor Morr (2. von rechts), Schulsozialarbeiterin Birgit Weber (4. von rechts) und Vater Achim Gläser (hinten) Stolpersteine in Limburg. Foto: Gregor Morr/Maja Wagener Am Montag, 22. April, begeben sich zwölf junge Leute der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen auf Studienfahrt ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Fünf Tage lang folgen die 16-Jährigen dort den Spuren auch von Westerwälder Juden. „Ich sehe Parallelen zur politischen Entwicklung heute“, begründet Mila Zabel ihre Teilnahme und Mitschülerin Julia Gläser bekräftigt: „Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen.“ Lesezeit: 4 Minuten

Am kommenden Montag begeben sich zwölf junge Leute der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen auf Studienfahrt ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, wo von 1940 bis Januar 1945 bis zu 1,5 Millionen Menschen systematisch ermordet wurden. Fünf Tage lang folgen die 16-Jährigen dort und in Krakau den Spuren auch von Westerwälder Juden. „Ich ...