Plus Hachenburg Politikwissenschaftler zum Fall Leukel in Hachenburg: Parteibindungen nehmen weiter ab Die Ankündigung von Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (bislang CDU), bei der Kommunalwahl am 9. Juni als unabhängiger Kandidat anzutreten, war gleich zu Beginn des Jahres ein politischer Paukenschlag in der Löwenstadt. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Dabei gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von (Groß-)Städten, die von parteilosen Bürgermeistern geführt werden, wie der promovierte und habilitierte Politikwissenschaftler Wolfgang Bergem von der Universität Siegen berichtet. Wir haben mit ihm über die aktuelle Situation in Hachenburg und deren Einordnung in einen größeren Kontext gesprochen. Vor allem in den ...