Pogromnacht 1938: Gedenkfeier gibt jüdischen Opfern ein Gesicht

Sie waren Menschen, die gerne in Hachenburg gelebt und gearbeitet haben, die hier Freunde hatten und lange Zeit Teil der Gesellschaft waren. Doch 42 von ihnen wurden im Dritten Reich von den Nazis getötet, weil sie Juden waren. Unter den Opfern waren neun Kinder, das jüngste von ihnen gerade mal fünf Jahre alt. All dieser Menschen haben die Stadt und einige Dutzend Teilnehmer am Dienstagabend – in Erinnerung an die Schrecken der Reichspogromnacht am 9. November 1938 – mit einer würdevollen Feierstunde gedacht. Auch andernorts im Westerwald gab es ähnliche Veranstaltungen.