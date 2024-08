Plus für medizinische Nahversorgung: Fachpraxis für Urologie in Selters eröffnet

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Dierdorf/Selters baut mit einem neuen Praxisstandort die ambulante urologische Versorgung in der Region weiter aus: Im Juli eröffnete in den Räumen des MVZ Selters gegenüber dem Krankenhaus eine neue Fachpraxis für Urologie.

Mit der Praxis in Hachenburg biete die MVZ-Gesellschaft Dierdorf/Selters jetzt an zwei Standorten ambulante urologische Versorgung, teilt das Evangelische Krankenhaus Dierdorf/Selters mit. Die ambulante urologische Versorgung habe dank einer sinnvollen Kooperation zwischen dem Krankenhaus und der urologischen Praxis in Hachenburg realisiert werden können, erklärt MVZ-Geschäftsführer Guido Wernert. Auch der Verwaltungsratsvorsitzende der MVZ-Gesellschaft, Rolf-Peter Leonhardt, lobt die Kooperation.

Ambulant viel möglich

Patienten können damit auch in Selters ohne stationäre Aufnahme wichtige urologische Untersuchungen durchführen lassen, um so mit den behandelnden Ärzten Hannelore Mezger und Reinhold Ostwald die passende Therapie zu finden. „Ambulante urologische Untersuchungsangebote sind ein wichtiger Bestand in der Prävention und Früherkennung“, erklärt Mezger, Fachärztin für Urologie. „Wir bieten die komplette urologische Diagnostik und Therapie für Frauen, Männer und Kinder – leitliniengerecht und nach neuesten medizinischen Erkenntnissen“, erklärt Urologe Reinhold Ostwald.

Was behandelt wird

Behandelt werden Erkrankungen, Fehlbildungen und Verletzungen der Harnorgane (Nieren, Nebennieren, Harnleiter, Harnröhre und Harnblase) sowie der männlichen Geschlechtsorgane. Untersuchungen mittels Ultraschall, Blasenspiegelungen und modernste Verfahren der Labordiagnostik sind möglich. Darüber hinaus werden auch ambulante Operationen durchgeführt.

Zusammenarbeit mit Krankenhaus in Dierdorf

Sollte nach einer Untersuchung ein stationärer Krankenhausaufenthalt nötig werden, arbeitet die MVZ-Praxis mit der Urologie im Krankenhaus in Dierdorf zusammen. Die Patienten erhalten somit eine umfassende Behandlung, kennen in der Regel bereits den Operateur aus der ambulanten Sprechstunde und profitieren von der Behandlung „aus einer Hand“. Neben der persönlichen Betreuung sind ein breit gefächertes Leistungsspektrum und die Vermeidung von Doppeluntersuchungen weitere positive Aspekte für die Patienten.