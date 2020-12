Görgeshausen

Während die Planungen für die Ansiedlung einer Filiale des Lebensmitteldiscounters Aldi Süd in der Ortsgemeinde Görgeshausen immer weiter voranschreiten, steht bereits der nächste Investor in der Westerwaldgemeinde in den Startlöchern und möchte eine Brachfläche aus dem Dornröschenschlaf erwecken.