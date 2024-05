Bad Marienberg

PKW geriet in Vollbrand: Verkehrsunfall auf der B414 bei Nister

i Symbolfoto Unfall Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Am Samstagmittal kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B414 aus Fahrtrichtung Bad Marienberg kommend in Fahrtrichtung Nister kommend. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.