Pilotprojekt zur digitalen Kontaktnachverfolgung bei Corona: Westerwaldkreis will die Luca-App nutzen

Der Westerwaldkreis wird als einer von sechs Landkreisen in Rheinland-Pfalz die Luca-App für die digitale Nachverfolgung bei Corona-Infektionen nutzen. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch mitgeteilt.

Eine Voraussetzung, damit das Pilotprojekt starten kann, sind allerdings Inzidenzwerte unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Erst dann sieht das Land die Chance, mehr öffentliches Leben zuzulassen und die Kontaktverfolgung mit der App zu verbessern.

Die bislang übliche Kontakterfassung mit Zettel und Stift in der Gastronomie oder auch in Geschäften würde dann entfallen. Zudem kann die App auch feststellen, zu wem ein Corona-Infizierter in den vergangenen Tagen Kontakt hatte, und die Daten automatisch ans Gesundheitsamt übermitteln. Bislang liegen die Inzidenzwerte im Kreis jedoch noch über 100. tf