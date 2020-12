Montabaur

Die Verbandsgemeinde Montabaur möchte mit einem neuen Modellprojekt erreichen, dass sich Jugendliche stärker in die Politik einbringen. Dazu sollen voraussichtlich ab dem kommenden Jahr offene Workshops organisiert werden, in denen junge Leute ihre Wünsche und Erwartungen formulieren und darüber diskutieren können. Die Ergebnisse will Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) dann entweder in den zuständigen Gremien zur Diskussion stellen oder sie zumindest als Information dorthin weiterleiten. Nicht zuletzt soll es eine Plattform im Internet geben, über die Jugendliche unter anderem erfahren, wann und wo die nächsten Barcamps stattfinden.