Das Bistum Limburg hat bereits im September 2017 sein Pilotprojekt „Ehrenamtliche Gemeindeleitung“ gestartet, welches nun auch innerhalb der Pfarrei St. Peter und Paul im Kannenbäckerland anläuft. Am Samstag hat Pfarrer Xavier Manickathan bei der Abendmesse drei Ehrenamtler in dieses Amt eingeführt, offiziell beauftragt und für ihren Dienst gesegnet. Bis zum Jahr 2024 sollen sie wichtige Aufgaben am Kirchort St. Georg Breitenau übernehmen.