Plus Marienstatt Pilgern und viel Zeit für Gebete: Fußwallfahrt ab Kloster Ehrenstein Von Gaby Wertebach i Die drei Organisatoren der Fußwallfahrt 2024 (von links): Rudolf Rödder, Christine Pfeiffer-Alzer und Michael Böhmer. Foto: Gaby Wertebach Der Mensch braucht Erde unter den Füßen, sonst verdorrt ihm das Herz.“ Von der deutschen Schriftstellerin Gertrud von le Fort (1876 bis 1971) stammt dieses Zitat, das die über 40 Pilger, die zu einer rund 50 Kilometer langen Fußwallfahrt „auf Pilgerwegen“ vom Kloster Ehrenstein/Wied nach Marienstatt aufbrachen, sicher aus vollstem Herzen bestätigen können. Lesezeit: 2 Minuten

Das diesjährige Thema war: „Beten für den Frieden in der Welt“. Vereinzelte, morgendliche Sonnenstrahlen brachen am ersten Morgen durch die Wolkendecke und wärmten die Pilger wenigstens ein bisschen. Sie brachten auch die Hoffnung, dass das Wetter vielleicht doch nicht ganz so arg sein würde wie vorausgesagt. Die Tradition der zweitägigen Fußwallfahrt, ...