Hachenburg

„The Les Clöchards“ sind die Marx-Brothers des Rock 'n' Roll. Die KulturZeit hat die Chaos-Truppe bereits zum vierten Mal eingeladen. In ihrer Bühnenshow feiern sie den Mythos des vagabundierenden Tramps, der nichts besitzt außer seiner Kleidung und dessen Reichtum in grenzenloser Freiheit und Ungebundenheit liegt. Von dieser Freiheit singen sie und von der Liebe, die dabei auf der Strecke bleibt, und von den Gräsern am Wegesrand, die Trost spenden, wenn man sie raucht.