Pfarrerin Elisabeth Huhn: In der Krise findet ein Umdenken statt

Höchstenbach

Nadine Bongard arbeitet im Fachbereich Gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Dekanat Westerwald. Nachhaltige und gerechte Wirtschafts- und Finanzpolitik, Arbeits- und Sozialthemen, Infrastrukturprobleme im ländlichen Raum, Umweltthemen und Digitalisierung sowie jugendpolitische Bildung sind die Themen, mit denen sie und ihr Kollege Wilfried Kehr sich im Westerwald sowie das zugehörige Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Mainz beschäftigen. Aktuell interessiert Nadine Bongard, wie sich das Zusammenleben in den Dörfern und Kirchengemeinden im Westerwald durch Corona verändert hat. Sie hat nachgefragt – zunächst bei Pfarrerin Elisabeth Huhn aus Höchstenbach.