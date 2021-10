Liebenscheid/Rabenscheid/ Stein-Neukirch. Wenn Pfarrer Eckhard Schmitt am Sonntag, 31. Oktober, in der evangelischen Kirche in Liebenscheid von der Kanzel steigt, geht im Hohen Westerwald eine Ära zu Ende. 35 Jahre lang hat der Pfarrer das evangelische Leben in den Kirchengemeinden Liebenscheid und Rabenscheid und 15 Jahre lang auch in Neukirch geprägt.