Bis zuletzt ist er viel beschäftigt. Eben war noch eine Kundin aus Passau bei ihm in Stockum-Püschen. Der junge Mann – erster Azubi bei „APT Prothesen“, Betriebsleiter seit 2016 und demnächst Geschäftsführer der neuen GmbH – eilt munter herbei zum Gespräch mit unserer Zeitung, lächelt, verbreitet positive Energie. Und er kann sie auch dringend brauchen, denn in Kürze ist er als Betreuer der Leichtathletik-Nationalmannschaft bei den Paralympischen Spielen in Japan dabei.