Rückeroth

Am vierten Advent 2019 feierte Peter Boucsein-Kuhl in der Rückerother St.-Pankratius-Kirche einen Gottesdienst, bei dem er Gott noch einmal besonders intensiv spürt: Der Rückerother Pfarrer erlebt, wie Menschen über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam Lobpreislieder singen und beten. Heute nennt er diesen Gottesdienst einen Höhepunkt – einen Abend, der vieles von dem vereint, was ihm am Glauben wichtig war und ist. Auch noch mit 65 Jahren, am Ende seiner Dienstzeit.