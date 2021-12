Personalwechsel bei der Polizeiinspektion Montabaur: Neue Beamte vorgestellt

Wie der Pressemeldung der Polizeiinspektion Montabaur zu entnehmen ist, trat nach der Ruhestandsversetzung des Ersten Polizeihauptkommissars Klaus Laube Polizeihauptkommissar Frank Breitzke sein Amt als neuer stellvertretender Dienststellenleiter an.

Der 45-jährige Breitzke ist in Montabaur kein Unbekannter, er war viele Jahre im Wechselschichtdienst der Inspektion tätig, davon neun Jahre als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Nach Verwendungen als Dienstgruppenleiter in Bad Ems, der Polizeiautobahnstation Montabaur und einer einjährigen Abordnung zur Polizeidirektion Neuwied wurde Breitzke im August vom Leiter der Polizeidirektion Montabaur, Polizeidirektor Christof Weitershagen, in seiner neuen Funktion begrüßt.

Ebenfalls keine Unbekannten sind die beiden neuen Bezirksbeamten der VG Montabaur. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar Andre Schug ist schon seit 2003 Angehöriger der Polizeiinspektion Montabaur und hat dort bis zum Jahr 2017 im Wechselschichtdienst gearbeitet. Nach seinem Wechsel in den Bezirks- und Ermittlungsdienst der Inspektion hat er bis April dieses Jahres hauptsächlich Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen bearbeitet.

Polizeihauptkommissar Matthias Weinbrenner war nach seinem Dienst bei den Polizeiinspektionen Koblenz 1 und Hachenburg zunächst 13 Jahre bei der Kriminalinspektion Montabaur tätig. Für den 58-Jährigen kommt der Wechsel gerade rechtzeitig, um seine Erfahrung noch einige Jahre in sein neues Betätigungsfeld einzubringen. Andre Schug wird sich schwerpunktmäßig um das Stadtgebiet und die Ahrbachgemeinden kümmern. Matthias Weinbrenner legt sein Hauptaugenmerk auf das Buchfinkenland, die Gelbachhöhen sowie die Augst-, Eisenbach- und Elbertgemeinden.

„Langjährige Berufserfahrung und die Kenntnis von Land und Leuten haben alle drei gemeinsam, genauso wie den Willen, einen engen Kontakt zur Bevölkerung zu halten. Wahrnehmbar und ansprechbar wollen sie sein und sind damit gut gerüstet für die Bewältigung der täglich anstehenden Aufgaben“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion, Martin Velten.