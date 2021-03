Per Drive-in zum Schnelltest: Ab Montag startet das Corona-Testzentrum auf der Montabaurer Eichwiese

Die Verbandsgemeinde Montabaur ist fürs Testen gerüstet: Termin online buchen, losfahren, ein kurzer Stopp im Drive-in, Schnelltest im Auto und wenige Minuten später kommt das Ergebnis per E-Mail oder SMS. So funktioniert das Zentrum für Corona-Schnelltests auf dem Parkplatz Eichwiese in Montabaur, das am kommenden Montag eröffnet wird.

Im Rahmen des Landesprogramms „Testen für alle“ haben die VG Montabaur und die Agentur Spack!-Event mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks das neue Schnelltestzentrum in gerade mal zwei Wochen aufgebaut. Jeder Bürger kann sich dort einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen – ohne Anlass und ohne Symptome.

Weitere Teststationen in den Ortsgemeinden der VG sind in Vorbereitung oder bereits in Betrieb, heißt es in der Pressemitteilung der VG. Außerdem bieten einige Hausärzte und Apotheken die kostenlosen Antigen-Tests an.

Wie läuft der Schnelltest ab?

Wer sich testen lassen möchte, muss online einen Termin unter www.testzentrum-montabaur.de buchen. Im Portal müssen die persönlichen Daten eingetragen und eine Einverständniserklärung gegeben werden. Die Terminbestätigung mit QR-Code erfolgt per SMS oder E-Mail. Zum Termin wird gebeten, neben der medizinischen Maske auch den gültigen Personalausweis mitzubringen.

In das Zelt auf der Eichwiese können Autos, Motorräder oder Fahrräder hineinfahren. Dort wird zunächst die Terminbestätigung auf dem Smartphone oder auf der ausgedruckten E-Mail geprüft und mit dem Ausweis abgeglichen. Dann kommt der eigentliche Test, der als Abstrich aus der Nase vorgenommen wird. Dabei bleibt die Testperson im Auto sitzen. Anschließend heißt es „Gute Fahrt“ und „Der Nächste bitte.“

Das Ergebnis wird circa 20 Minuten später automatisch per SMS oder E-Mail verschickt. Sollte das Ergebnis positiv sein, also eine Corona-Infektion vorliegen, wird umgehend das Gesundheitsamt informiert. Dabei werden auch die Kontaktdaten übermittelt. Wer ein positives Ergebnis erhält, ist verpflichtet, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben.

Wer kann sich testen lassen?

„Testen für alle“ heißt das Landesprogramm, das dafür sorgen soll, dass sich jede Person, die in Deutschland gemeldet ist oder ständig hier lebt, einmal pro Woche kostenlos testen lassen kann. Jedoch werden im Testzentrum Montabaur nur Personen ohne Corona-typische Symptome getestet. Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich umgehend beim Hausarzt melden.

Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren dürfen auch im Drive-in getestet werden. Sie müssen vorab einen Termin buchen und dürfen nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person abgestrichen werden. Firmen können für ihre Mitarbeiter feste Zeitfenster buchen. Diese Gruppenangebote fallen nicht unter das Programm „Testen für alle“ und sind deshalb kostenpflichtig. Anfragen dazu können über die Homepage www.testzentrum-montabaur.de geklärt werden.

Das Testzentrum

Das „Schnelltestzentrum Montabaur“ wird von der Agentur Spack!-Event im Auftrag der VG Montabaur betrieben. Es ist als Drive-in konzipiert, und es gibt drei Stationen. Alle Personen auf dem Testgelände müssen eine FFP2-Maske oder OP-Maske tragen – auch im Auto. Zunächst werden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr angeboten.

„Wenn wir entsprechende Nachfrage haben, können wir die Testzeiten noch ausweiten und die Kapazitäten erhöhen“, sagt Geschäftsführer Dominik Weyand. „Wir sehen ja anhand der Buchungen, welchen Bedarf es gibt.“ Spack!-Event setzt ausschließlich medizinisch geschultes Personal für die Nasenabstriche ein, wie Weyand versichert. Das Projekt ist wie das Programm „Testen für alle“ zunächst bis zum 30. Juni begrenzt.

Die Partner

Beim Aufbau des Testzentrums haben die VG-Verwaltung und die Agentur Spack!-Event zusammengearbeitet. Der Haupt- und Finanzausschuss der VG hat kurzfristig die nötigen Gelder bereitgestellt. Das Konzept ist mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgestimmt.

Auch der Ortsverband Montabaur des THW hat mitgewirkt und das Zelt aufgebaut. „Ich bin beeindruckt, wie schnell und professionell das hier aufgezogen wurde. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für ihr Engagement“, sagte der Erste Beigeordnete Andree Stein beim Probelauf.

Er rief auf, das Angebot zu nutzen und sich regelmäßig testen zu lassen: „Wenn viel getestet wird, werden auch Infektionen erkannt, die sonst unentdeckt geblieben wären, weil die Menschen keine Symptome haben. So können wir die Infektionsketten unterbrechen.“