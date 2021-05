Per Drive-in oder Walk-in zum Corona-Schnelltest: Neue Station in Westerburg in Betrieb

Auf dem Parkplatz am Tennisplatz zwischen Intersport Koch und Aldi in der Westerburger Günther-Koch-Straße gibt es eine neue Corona-Teststation.

Es geht kaum schneller und einfacher: online einen Termin buchen, kurz an der Teststation anhalten, Schnelltest im Auto und zum Einkaufen, nach Hause oder auf die Arbeit fahren. Das Ergebnis und Testzertifikat, zum Beispiel zum Einlass beim Friseur, bekommt man 15 bis 30 Minuten später per SMS und E-Mail.

Im Rahmen des Landesprogramms „Testen für alle“ erhält man sich an der neuen Teststation mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Bürgertest – laut Testverordnung auch mehrmals, wenn dies für den Betreffenden notwendig ist. Die Idee und Umsetzung kommt von der Veranstaltungsagentur Spack! Event und wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Koch und der Firma Seco Security kurzfristig ergänzend zu den anderen Testangeboten in der Stadt auf die Beine gestellt.

Das Pilotprojekt „Drive-in“ in Montabaur laufe bereits seit einigen Wochen erfolgreich an, schreibt die Agentur Spack! Event in einer Pressemitteilung: „Der Unterschied ist, dass man in Westerburg nicht nur mit dem Auto durch den Drive-in fahren, sondern die Teststation auch zu Fuß als ,Walk-in' nutzen oder einfach mit dem Fahrrad oder Motorrad hindurchfahren kann.“ Die Teststation steht vorerst montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Und so ist die Vorgehensweise: Wer einen kostenlosen Schnelltest benötigt, braucht einen Termin. Diesen kann man vorher unkompliziert – auch spontan – auf der Internetseite www.schnelltest-westerburg.de buchen: einmal die Kontaktdaten eingeben, diese werden dann auf Wunsch für die nächste Testung bereits auf dem eigenen Gerät gespeichert und müssen bei jedem weiteren Test nur noch angeklickt werden. Die Terminbestätigung erfolgt nach dem Verifizieren der Telefonnummer per E-Mail. Die Mail enthält einen sogenannten Scan-Code (QR-Code).

Diesen Code zeigt man dann vor Ort auf dem Handy oder ausgedruckt vor. Wichtig ist, dass man pünktlich zum Termin erscheint und zum Abgleich seinen Ausweis mitbringt. Nach dem Scannen des Codes an der Teststation wird im vorderen Nasenbereich ein Abstrich genommen. Dabei bleibt die Testperson im Auto sitzen. Das Ergebnis erhält man circa 15 bis 30 Minuten nach dem Test per SMS und E-Mail, das Warten vor Ort entfällt komplett. Sollte das Ergebnis positiv sein, werden die Daten an das Gesundheitsamt übermittelt, und die Testperson muss sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Das kostenlose Testangebot gilt für alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, über sieben Jahre alt und symptomfrei sind. Bei Minderjährigen ist die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich. Wer Symptome hat, sollte sich direkt bei seinem Hausarzt melden.

Auch Firmen können ihre Mitarbeiter kostenlos bei der neuen Teststation in der Günther-Koch-Straße testen lassen. Allerdings ist dies als Zusatz zum Pflicht-Angebot zu sehen und kann nicht an seiner Stelle genutzt werden. Die Arbeitsschutzverordnung sieht vor, dass Unternehmen auf eigene Rechnung zumindest ein mögliches Testangebot zur Verfügung stellen und den Nachweis vier Wochen lang aufheben.

Termine für Corona-Schnelltests kann man im Internet unter der Adresse www.schnelltest-westerburg.de buchen.