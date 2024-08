Obererbach

Pell-Mell mit 21 Bands: Rock und Punk in Obererbach

i Das Pell-Mell-Festival in Obererbach geht am Freitag und Samstag, 30. und 31. August, über die Bühne. Karten gibt es bereits im Vorverkauf, und die Veranstalter raten zuzugreifen, denn die Tickets sind erfahrungsgemäß begehrt. Foto: Klaus-Dieter Häring (Archiv)

Musikbegeisterte aus ganz Deutschland und darüber hinaus sind beim Pell-Mell-Festival am 30. und 31. August in das idyllische Obererbach im Westerwald eingeladen. Zum 18. Mal wird der sonst so ruhige Sportplatz zur Bühne für ein Wochenende voller Rock, Punk, Hardcore und Metal. Die begehrten Tickets gibt es schon.