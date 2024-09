Plus Ransbach-Baumbach

Paukenschlag für die SPD: Nur zwei Beigeordnete für Stadt Ransbach-Baumbach

i Beigeordneter Harald Klein (RaBaB) und der alte und neue Erste Beigeordnete Berthold Steudter (CDU, rechts) unterstützen Stadtbürgermeister Michael Merz (Mitte) bei seinen Amtsgeschäften. Foto: Camilla Härtewig

Paukenschlag für die SPD in der jüngsten Stadtratssitzung in Ransbach-Baumbach: Peter Striege, ihr Kandidat als Beigeordneter, fiel in zwei Wahlgängen durch. Striege nannte das in einer ersten Stellungnahme einen „Affront gegenüber Deutschlands ältester Partei“, sein Genosse Joachim Letschert sprach in einem Telefonat am Donnerstagmorgen von einem „Vertrauensbruch ohne Ende“ und einer „sehr unfairen Aktion“.