Party, Bayernmafia, ein Duell und Rummel für die ganze Familie: Sessenhausen feiert Kirmes

Was vor drei Jahrzehnten als bescheidene Dorfkirmes begann, ist heute eines der letzten großen Volksfeste, das komplett ehrenamtlich organisiert wird. Die Rede ist von der 30. Sessenhäuser Kirmes, wie der Vereinsring schreibt. Von Freitag, 19. bis Montag, 22. Juli, lädt er zum Fest ein, das weit über die Region hinausstrahle. Über 200 freiwillige Helfer aus sieben Dorfvereinen setzten sich Jahr für Jahr mit Herzblut für ihre Kirmes ein, und das Ergebnis könne sich sehen lassen.

Die Festlichkeiten beginnen am Freitag, 19. Juli, mit einer Rock- und Partynacht. Ab 20 Uhr verwandelt sich der Kirchplatz in das Partyzentrum des Westerwaldes, wenn die Showband Barbed Wire die Bühne betritt. Am Samstag, 20. Juli, steht ab 15 Uhr das traditionelle Baumaufstellen auf dem Programm, gefolgt vom Fassanstich und ...