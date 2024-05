Plus Westerwaldkreis

Parteien auf den Zahn gefühlt: Sind Schulen und Kitas noch bezahlbar?

i Den heimischen Kindertagsstätten und Schulen als Bildungseinrichtungen messen alle Kreistagsfraktionen höchste Bedeutung zu. Was der Westerwaldkreis tun kann, um steigenden Anforderungen und Bedürfnissen der Kinderbetreuung und Bildung Rechnung zu tragen, beantworten die Fraktionen im heutigen Serienteil. Foto: Markus Eschenauer

Acht Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Westerwälder Kreistag einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und stellen jeweils sechs Antworten auf sechs Fragen gegenüber.