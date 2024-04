Plus Westerwaldkreis

Partei Freie Wähler tritt erstmals im Westerwaldkreis an: Unterschied zum Verein FWG

i Freie Wähler Gruppe (FWG) gegen Partei Freie Wähler (FW): Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden beide erstmals mit zwei getrennten Listen für den Westerwälder Kreistag antreten. Es ist somit auch ein Wettbewerb zwischen den beiden Kreisvorsitzenden Stephan Bach (FWG) und Sascha Kraft (FW). Foto: Röder-Moldenhauer

Wenn die Bürger am 9. Juni (oder Briefwähler auch schon früher) ihren Wahlschein für den Westerwälder Kreistag in den Händen halten, werden sie mit einer Premiere für den Landkreis konfrontiert: Denn erstmals tritt hier die Partei Freie Wähler (FW) an. Und auch die FWG (Freie Wähler Gruppe) Westerwald, eine etablierte Kraft in den regionalen Gremien, ist wieder mit einer eigenen Liste vertreten.