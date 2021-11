Mit der Einführung einer App soll das Parken in Hachenburg vereinfacht werden. Das teilt die Stadt in einer Presseinformation mit. Die Vorteile des „Handyparkens“ lägen auf der Hand, heißt es: Autofahrer müssten kein Kleingeld mehr bereithalten und vorausschauend in den Parkscheinautomaten einwerfen, sondern mit der EasyPark-App könne die Parkzeit flexibel von überall gestartet, gestoppt oder verlängert werden.