Pandemie fordert zwei weitere Opfer: Wäller Inzidenz liegt mit 94,1 im Mittelfeld

Der Inzidenzwert, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag im Kreis am Donnerstag bei 94,1 und damit landesweit im Mittelfeld. Ein Corona-Fall wurde vom Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur gemeldet. 54 Personen befinden sich in der Folge bis zum 3. Februar in Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung mit.