Westerwaldkreis

Die Corona-Krise und der zweite Teil-Lockdown führen in der Kommunalpolitik und der Ratsarbeiten zum Umdenken und machen möglich, was bislang undenkbar war: Als erste Kommune im Westerwaldkreis macht die Ortsgemeinde Staudt an diesem Donnerstag von der rechtlichen Möglichkeit Gebrauch, eine digitale Ortsgemeinderatssitzung abzuhalten und online wichtige Beschlüsse zu fassen. Was dahinter steckt.