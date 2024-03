Plus Ransbach-Baumbach

Ostermarkt in Ransbach-Baumbach: Bei Osterdekoration geht es nicht nur ums Ei

Von Hans-Peter Metternich

i Die zahlreichen Besucher waren begeistert von der großen Auswahl beim Ostermarkt in Ransbach-Baumbach. Die selbst gefertigten Artikel kamen sehr gut an. Viele griffen gern zu, um sich etwa mit Postkarten einzudecken. Foto: Hans-Peter Metternich

Vom Wachtel- bis zum Straußenei: 41 Aussteller mit ausgesuchten Kunstwerken rund ums Ei und viele weitere kunsthandwerkliche Arbeiten knüpften nahtlos an die Erfolge der zurückliegenden Märkte an. Der Ostermarkt in Ransbach-Baumbach hatte am Wochenende eine große Zahl von Freunden von Kunsthandwerk und Kunst am Ei in die Töpferstadt gelockt.