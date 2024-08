Plus Montabaur

Ortsgruppe feiert ihr Jubiläum: Nabu Montabaur und Umgebung ist seit 125 Jahren aktiv

i Die Haltung von Taurusrindern, die die Talaue „Marau“ bei Holler beweiden, ist eines der Projekte, das die Nabu-Ortsgruppe Montabaur und Umgebung initiiert hat und betreut. Bei der Jubiläumsfeier am Sonntag führt eine Exkursion dorthin. Foto: Bernhard Kloft

Handbeschriftete Schaubilder und Rahmen mit winzigen Mäusewirbeln, aufgereiht wie auf einer Perlenkette, zeugen von der Arbeit, die seit inzwischen 125 Jahren von der Ortsgruppe Montabaur und Umgebung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) geleistet wird. Am Sonntag, 25. August, feiert sie in der Alten Schule in Holler von 14 bis 18 Uhr ihr Jubiläum und gibt mit Vorträgen und Exkursionen Einblick in ihre vielen Projekte. Interessierte sind mehr als willkommen.