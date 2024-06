Plus VG Westerburg

Ortschef von Willmenrod unterliegt Herausforderer: In zwei Gemeinden der VG Westerburg muss der Rat wählen

i In zwei Gemeinden der VG Westerburg muss demnächst der Rat wählen. Foto: Röder-Moldenhauer

In der Verbandsgemeinde Westerburg gab es nur in drei Gemeinden zwei Kandidaten oder Kandidatinnen für das Amt des Ortsbürgermeisters. In einer davon wurde sogar der amtierende Ortschef abgewählt. Dessen Herausforderer erhielt mit 51,9 Prozent die niedrigste Zahl von Ja-Stimmen, während die höchste immerhin bei 96,2 Prozent lag. In zwei Gemeinden gab es gar keine Bewerber. Hier die Ergebnisse im Einzelnen: