Für Rudi Kessler, den Ortsbürgermeister von Halbs, ist das Ausmaß unfassbar: Am Silbersee, einem idyllisch gelegenen Fleckchen in seiner Heimatgemeinde, wurden in einer Nacht- und Nebelaktion mehrere Wagenladungen Schutt in die Landschaft gekippt. Die Ortsgemeinde will dies nicht so einfach hinnehmen und hat 200 Euro ausgelobt, die demjenigen winken, der zur Ergreifung des Täters oder der Täter beitragen kann.