Ortsbürgermeisterwahlen in der VG Montabaur: Ortschefs zwischen 100 Prozent und Abwahl Im kleinen Montabaurer Gelbachtal-Stadtteil wird traditionell schon seit Langem das Gasthaus „Wirzenborner Liss" der mit 100 Prozent wiedergewählten Ortsvorsteherin Christel Müller dafür genutzt. Foto: Markus Müller Die Ortsbürgermeisterwahlen in der Verbandsgemeinde Montabaur brachten manche Überraschung. Hier die Ergebnisse in aller Kürze:

Amtsinhaberin Sandra König hat in Boden das Rennen klar für sich entschieden: 80,4 Prozent der Wähler stimmen für sie, 19,6 Prozent für Jonas Stamm (WG Stamm). In Daubach wird Thorsten Hahn von 97,4 Prozent der Wähler als Ortschef bestätigt. Die Eitelborner werden am 23. Juni noch einmal an die Urne gebeten: ...