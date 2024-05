Plus Wittgert

Ortsbürgermeister tritt in Wittgert nicht mehr an: Die Wertschätzung der Bürger fehlt Thomas Hoffmann

i 15 Jahre sind genug. Ortsbürgermeister Thomas Hoffmann tritt nicht mehr in Wittgert an. Ein anderer Kandidat konnte nicht gefunden werden. Foto: Camilla Härtewig

Traurige Premiere in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach: Zum ersten Mal findet sich in einer Gemeinde kein Kandidat für das Ortsbürgermeisteramt. Thomas Hoffmann tritt in Wittgert nicht mehr an.