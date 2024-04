Plus Hachenburg

Optimum soll Stadthalle werden: Auf Streit folgt im Hachenburger Rat Einstimmigkeit

i Schon seit einiger Zeit hat die Stadt Hachenburg den ehemaligen Sportclub Optimum von den Eigentümern angemietet, damit Vereine die Räume nutzen können. Nun plant die Stadt den Kauf des Gebäudes, damit an dieser Stelle eine neue Stadthalle entstehen kann. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Die letzte Sitzung des Hachenburger Stadtrates in dieser Konstellation dauerte am Montagabend ungewöhnlich lange. Das lag nicht daran, dass sich die Mitglieder nicht voneinander hätten trennen wollen, ehe das Gremium durch die Kommunalwahl am 9. Juni neu zusammengesetzt wird, sondern vielmehr an einer intensiven Diskussion um den ehemaligen Sportclub Optimum.