Onlinebanking: Kriminelle schlagen immer häufiger zu

Verbraucher nutzen zunehmend die Möglichkeit des Onlinebankings: Ob Berufstätige, Eltern zwischen Beruf und Familie oder auch ältere Menschen – zu jeder Tageszeit lassen sich die Bankgeschäfte zeitsparend und bequem vom heimischen PC aus erledigen. So sicher das Onlinebanking ist, stellen die Experten doch seit Beginn der Corona-Pandemie eine steigende Zahl von Betrugsfällen fest. So haben sich etwa im Geschäftsgebiet der Nassauischen Sparkasse (Naspa) die Schäden seit dem vierten Quartal 2020 gegenüber den Vorquartalen in der gesamten Sparkassengruppe verdoppelt, wie Naspa-Sprecherin Daniela Gramlich betont. „Das hängt ganz sicher damit zusammen, dass im Zuge der Pandemie viele Kunden auf Online-Banking umgestiegen sind“, erklärt die Expertin. Die Westerwald Bank in Montabaur registriert ebenfalls eine Zunahme der Betrugsfälle, wie Sprecherin Julia Groß bestätigt.