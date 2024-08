Plus Olympische Überraschung zum Geburtstag: Markus Kratzer erhält neue Post aus Paris Von Markus Kratzer i Auch Skateboardfahren fesselt die olympischen Fans. Foto: Fabian Herbst So langsam könnte man ein bisschen neidisch werden. Wer ist nicht alles zu den Olympischen Spielen nach Paris gefahren oder hat den Frankreich-Trip am Finalwochenende noch vor sich. Lesezeit: 1 Minute

So langsam könnte man ein bisschen neidisch werden. Wer ist nicht alles zu den Olympischen Spielen nach Paris gefahren oder hat den Frankreich-Trip am Finalwochenende noch vor sich. Und man selbst kriegt zwar in der ersten TV-Reihe die sportlichen Entscheidung direkt mit, kann aber das besondere Flair der Spiele nur ...