Oldtimer-Treffen des Ahr-Automobil-Clubs im Stöffel-Park: Chrom soll zu Spenden für Flutopfer anregen

Der Ahr-Automobil-Club 1924 ist kurz entschlossen: In Neuenahr ist alles kaputt, doch das Gelände im Stöffel-Park eignet sich für ein Oldtimer-Treffen. Hier kann der Verein die Veranstaltung also durchführen und Spenden für die Flutopfer sammeln. Kaum angedacht, steht auch schon der Termin fest: Am Sonntag, 26. September, sind von 10 bis etwa 17 Uhr laut Pressemitteilung vierrädrige Oldtimer (bis Baujahr 31.12.1990) und Motorräder (bis Baujahr 1975) im Stöffel-Park willkommen.

Sowohl die Teilnehmer des Oldtimer-Treffens als auch die Besucher wird der Ahr-Automobil-Club um Spenden bitten. Diese gehen eins zu eins an die Opfer der Flutkatastrophe. „Und damit sind nicht etwa Leute gemeint, die ihren Oldtimer in der Flut verloren haben, sondern Haus, Hab und Gut“, erklärt Hermann-Josef Doll, der Vorsitzende des Ahr-Automobil-Clubs.

Er selbst wohne in Sinzig etwas erhöht und habe noch Glück gehabt, erzählt Doll. Doch ihn nehmen die Zerstörung ganzer Stadtteile, Dörfer und Flächen mit. Praktisch alles sei „abgesoffen“. Es ist ein kollektives Trauma. Aber besonders die vielen Einzelschicksale lassen ihn nicht ruhen. „Manche sind doppelt und dreifach betroffen“, erzählt Doll. Zum Beispiel Menschen, die beinahe in der Küche ertrunken wären, sich dann in die oberen Etagen flüchteten und später – kaum hatten sie das Gebäude verlassen – ihr Haus einstürzen sahen.

Es wurde bereits geholfen, zum Beispiel mit Geld und Baggern. Aber auch jetzt kann die Hilfe nie zu viel sein. Jede Hilfe und jeder Euro ist zudem ein Zeichen der Solidarität. Daher möchte der Stöffel-Park am Wahlsonntag ein guter Gastgeber sein. „Es war eine schnelle Idee“, räumt Doll ein.

„Sie entstand bei einem Besuch des Stöffel-Parks. Die alte Industrieanlage ist ein toller Hintergrund. Und bei uns geht im Moment nichts, da ist alles platt.“ Auch einige Helfer von der Tourist-Information WällerLand sind am 26. September mit dabei – zur Kontrolle oder Parkplatzeinweisung. Vielleicht kann der Automobil-Club auch noch Aussteller für das Treffen am Wahlsonntag gewinnen. Für Getränke und Essen stehen Westerwälder Unternehmen bereit.

Normalerweise hätte der Automobil-Club zum Oldtimer-Treffen in den Kurpark von Bad Neuenahr eingeladen. „Der sollte für die Landesgartenschau 2023 umgestaltet werden – und ist am 14. Juli natürlich auch komplett zerstört worden“, erklärt Doll. Kurz vor dem Katastrophentag, am 11. Juli, haben sie noch ihre „Classics“ veranstaltet. Im Stöffel-Park werden sie nun die Preise dieser „Classics“ aushändigen können.

Info und Kontakt: Hermann-Josef Doll, Vorsitzender Ahr-Automobil-Club 1924, Telefon 0160/947.641 21; Stöffel-Park, Telefon 02661/980 98 00