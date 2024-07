Plus Mündersbach Ohne Ortsbürgermeister: Mündersbach wird jetzt fremd verwaltet Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Da sich in Mündersbach bislang keine neue Gemeindespitze gefunden hat, wird die Kommune jetzt fremd verwaltet. Laut Gemeinde- und Städtebund sollte dies keine dauerhafte Lösung sein. Foto: Markus Kratzer Die Gemeinde Mündersbach wird vorerst fremd verwaltet. Die Aufgabe hat mit sofortiger Wirkung der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Hachenburg, Marco Dörner, übernommen, der dafür von der Kreisverwaltung (Kommunalaufsicht) bestellt wurde. Lesezeit: 4 Minuten

Der Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen ist der Umstand, dass weder bei der Kommunalwahl am 9. Juni noch in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates ein Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters zur Verfügung stand. Laut Kreisverwaltung ist die Bestellung eines solchen Beauftragten eher selten erforderlich. Ein Fall wie jetzt in ...