ÖPNV im Westerwald: Schüler sollten Fahrpläne prüfen

Viele Fahrten sind geblieben, für andere gilt: Nicht nur die Busnummern können sich verändert haben, sondern auch Streckenverläufe, Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie die Fahrtdauer oder erforderliche Umstiege. Schüler sowie deren Eltern sollten daher unbedingt rechtzeitig vor Fahrtbeginn unter www.vrminfo.de einen Blick auf die aktuellen Fahrpläne werfen.

Kinder sollten Busliniennummern kennen

Hilfreich ist, wenn die Kinder ihre Busliniennummern kennen, da sich die Busse zum Teil auch äußerlich verändert haben beziehungsweise nach und nach ausgetauscht werden. Die neuen Fahrzeuge erscheinen in einem einheitlichen Design mit einem blauen Dreiecksmuster. Sie besitzen einen niedrigen Einstieg, Klimaanlagen, teilweise kostenloses WLAN und USB-Ladesteckdosen sowie moderne Anzeigen und Ansagen zu Haltestellen.

Die Einführung des neu strukturierten Busverkehrs wurde bewusst auf einen Feriensonntag gelegt. Die vergangenen Wochen und die Erfahrungen aus anderen Landkreisen haben gezeigt, dass eine Eingewöhnungszeit sowohl bei den Fahrgästen als auch bei den Busunternehmen nötig ist. Oftmals müssen sich neue Busfahrer erst mit den Gegebenheiten und Strecken vor Ort vertraut machen, wodurch es bei einzelnen Fahrten zu Umwegen und Verspätungen kommen kann. Zudem werden derzeit noch die Fahrplanhalter an den Haltestellen ausgetauscht. Fehlende Fahrpläne und Haltevorrichtungen bedeuten deshalb nicht, dass es die Haltestelle künftig nicht mehr gibt.

Hier gibt es Hilfe und Infos

Auch wenn die Umstellung zu Beginn nicht ganz reibungslos verläuft, wird sie auf lange Sicht Vorteile bringen, wie etwa die bessere Taktung von Regionallinien und die effizientere Anbindung an Bahnfahrten. Details zur Neustrukturierung des Busverkehrs gibt es online unter www.westerwaldkreis.de/oepnv.html; Informationen zu allen Busverbindungen sind in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel (VRM) unter www.vrminfo.de sowie in der Fahrplan-App des VRM verfügbar. Dort sollten künftig auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse auf den neuen Linien minutengenau prognostiziert werden. Alle Fahrpläne sind als PDF in der VRM-Linienfahrplansuche unter https://tinyurl.com/ms2wse9a zu finden.