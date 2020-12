Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 10:46 Uhr

Helferskirchen

Ölheizung gerät in Brand: Nächtliches Feuer in Helferskirchener Wohnhaus

In der Nacht zu Montag gegen 0.24 Uhr ist der Polizei Montabaur der Brand eines Wohnhauses in Helferskirchen gemeldet worden. Ersten Ermittlungen zur Folge geriet der Heizkessel der Ölheizung aus bislang unbekannten Gründen in Brand.