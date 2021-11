„Immer mehr“ geht nicht mehr, so lässt sich der Begriff der Postwachstumsökonomie einfach umschreiben. Dass diese Abkehr vom Prinzip stetigen Wachstums zwar mit einem gewissen Maß an Verzicht – oder besser: Genügsamkeit – einhergeht, aber dennoch einen Gewinn an Lebensqualität bedeuten kann, darüber referierte in der Montabaurer Stadthalle Prof. Dr. Niko Paech, der an der Uni Siegen Plurale Ökonomik lehrt.