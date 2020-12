Selters

Als dürftiges Rinnsal in einem tiefen Bachbett fristet der Saynbach angesichts der Hitze und Trockenheit derzeit ein eher trauriges Dasein. Auch am John-Peter-Altgeld-Platz rinnt das Wasser entlang – und es verlangt einige Fantasie, wenn man den Ideen folgen will, die der Stadtrat im Zuge der Gewässerentwicklung für diesen Uferbereich verfolgt.