Ehringhausen

Schlichtweg von der Politik im Stich gelassen fühlen sich einige junge Familien, die in Ehringhausen wohnen. Der Grund dafür ist eigentlich erfreulich: Sie haben Kinder. Doch es gibt weder einen Schulbus, der den Ortsteil von Meudt anfährt, noch ist dieser an den ÖPNV angebunden. Somit stehen die Eltern vor dem Problem, dass sie als „Elterntaxi“ gefragt sind. Denn um die weiterführenden Schulen in Montabaur, Salz oder Westerburg zu erreichen, müssen die Kinder erst einmal zur Bushaltestelle in Meudt gelangen.